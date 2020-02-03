MasterChef'te dikkatleri üzerine çekmişti: Survivor'a hazırlanan Yasin Obuz kimdir?

Ünlüler gönüllüler formatıyla yeni sezonda ekranlara gelecek olan Survivor'da geri sayım devam ederken, Yasin Obuz'un Survivor'un kadrosuna dahil olması kesinleşti. MasterChef'te yarışmacılar ve jüri üyeleri ile girdiği polemiklerle adından söz ettiren Yasin Obuz, zorlu parkurlarda Survivor şampiyonluğu için performans sergileyecek. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı. İşte, Yasin Obuz'un biyografisi.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.