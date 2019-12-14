MasterChef'te Demet Akalın ve Alişan sürprizi | İşte MasterChef yeni bölüm fragmanı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 16 Aralık Pazartesi akşamı kaptanlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Rıfat'ın elenmesiyle 5 kişi kalan yarışmacılar, haftanın kaptanı olmak için mutfakta zamanla yarışacak. Öte yandan, MasterChef'in yeni bölümünde Demet Akalın Okan Kurt ve Alişan Buse Varol çifti yarışmaya misafir olacak. Mutfağa giren ünlü isimler, en iyi yemeği yapmaya çalışacak. İşte, MasterChef'in yeni bölüm fragmanından görüntüler.

MASTERCHEF'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Masterchef yarışmasının son bölümünde haftanın elemesi gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Konya'ya misafir oldu. Konya mutfağından menüyle hazırlanan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Güzide ve Alican son eleme adayı olmak üzere kozlarını paylaştı. Bu ikilinin arasından kazanan isim Alican olunca, Masterchef Türkiye'nin eleme adayları belirlenmiş oldu.

Eleme potası Güzide, Batuhan ve Rıfat'tan oluştu. 3 isimde yemeklerini yetiştirirken, pişirme oranları yarışmanın elenen ismini belirledi. Eleme potasında en iyi tabağı çıkararak birinci olan isim Batuhan oldu.