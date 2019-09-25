MasterChef'te bu hafta ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef'in ekranlara gelen yeni bölümünde MasterClass ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım MasterClass ödül oyununu kazanabilmek için mücadele verdi. Ödülü kazanan takım şeflerden hamburger yapma ödülü kazandı. Peki, MasterChef'te bu hafta ödül oyununu kim kazandı? Ödül hangi takımın oldu? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 20. bölümü ile 25 Eylül'de ekranlara geldi. MasterChef'te MasterClass ödülünü kazanmak için yarışmacılar, mutfakta kısıtlı süre içerisinde ter döktü. İşte, MasterChef'in 20. bölümünde yaşananlar.
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım MasterClass ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Ödülü kazanan takım, Mehmet, Somer ve Danilo şeften burger yapma ödülü kazandı. MasterChef Türkiye'de ödül oyunu bu hafta kırmızı takım kazandı.
BU HAFTA KİM ELENDİ?
Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bu sezonki 19. bölümünde eleme oyunu yapıldı. Dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucu bu haftanın dört eleme adayı Faruk Batuhan, Batuhan, Müge ve Güzide eleme potasında yer almıştı.
Eleme potasında yer alan bu dört yarışmacı dünyaca ünlü İtalyan yemeği ravioli yaparak hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Müge Güney oldu.
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