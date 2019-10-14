MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 14 Ekim MasterChef'in son bölümünde yaşananlar
MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan 29. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın elemesi öncesi oynanan kaptanlık oyununda, yarışmacılar şeflerden gelen talimat doğrultusunda kısa süre içesinde en iyi yemeği yapmak için mücadele etti. Oyununu kazanan isim bir hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapma hakkı elde etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?
Danilo, Somet ve Mehmet Şef'in jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 14 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan kaptanlık yarışının yanısıra, yeni bir isim de heyecana dahil oldu. İşte, yarışmacıların istediği yemekleri yaptığı MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...
KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
MasterChef'in son bölümünde, yarışmacılar kaptanlık yarışında karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı tadımın ardından, MasterChef'te bu hafta kaptanlık ödülünü Suna almaya hak kazandı. Suna mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takımın kaptanı da Ekin oldu.
MASTERCHEF'E YENİ YARIŞMACI
MasterChef Kıvanç Ermiş, yarışmaya sonradan katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.
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