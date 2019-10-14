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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 23:45, Son Güncelleme:

MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 14 Ekim MasterChef'in son bölümünde yaşananlar

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MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 14 Ekim MasterChef'in son bölümünde yaşananlar

MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı yayınlanan 29. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın elemesi öncesi oynanan kaptanlık oyununda, yarışmacılar şeflerden gelen talimat doğrultusunda kısa süre içesinde en iyi yemeği yapmak için mücadele etti. Oyununu kazanan isim bir hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapma hakkı elde etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?

Danilo, Somet ve Mehmet Şef'in jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye 14 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan kaptanlık yarışının yanısıra, yeni bir isim de heyecana dahil oldu. İşte, yarışmacıların istediği yemekleri yaptığı MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...

KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde, yarışmacılar kaptanlık yarışında karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı tadımın ardından, MasterChef'te bu hafta kaptanlık ödülünü Suna almaya hak kazandı. Suna mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takımın kaptanı da Ekin oldu.

MASTERCHEF'E YENİ YARIŞMACI

MasterChef Kıvanç Ermiş, yarışmaya sonradan katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.

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