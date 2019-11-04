MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Kaptanlık oyunu mücadelesinde yarışmacılardan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sevilen lezzeti çiğköfte yapmaları istendi. Kıyasıya yarışın sonunda kaptanlığı kimin kazandığı belli oldu. Peki, MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı?
İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım akşamı ekranlara gelen bölümünde kaptanlık yarışı vardı. Gecenin sonunda yarışı kazanan isim mavi takıma kaptan olurken, kırmızı takıma da istediği kişiyi kaptan seçti. İşte, MasterChef 40. bölümde kaptanlık oyununu kazanan isim...
MasterChef Türkiye'nin 40. bölümünde kaptanlık oyununun sonunda şefler en iyi çiğ köfteyi yapan ismi açıkladılar. En iyi çiğ köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı olan isim Cemre oldu. Kırmızı takıma kaptan olan isim ise Eda olarak belirlendi.
Takımların belli olmasının ardından mavi takımda tartışma yaşandı. Suna ve Kıvanç arasında önceden gelen anlaşmazlık aynı takımda bir araya gelmelerinin ardından tekrarlandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle