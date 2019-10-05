MasterChef'in yeni yarışmacısı Yeketarina Sungur kimdir?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Yarışmanın pazartesi günü yayınlanacak olan bölümünde kaptanlık yarışına yeni bir isim dahil olacak. Son elemede yarışmaya veda eden Bahri'nin yerine gelen Yekaterina Sungur adındaki yeni yarışmacı, MasterChef hayranları tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef'in yeni yarışmacısı Yeketarina Sungur kimdir? Kaç yaşındadır?
MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünde kaptanlık heyacanı yaşanacak. Merakla beklenen MasterChef'in 25. bölüm fragmanına yeni bir ismin katılması damga vurdu MasterChef'in bu haftaki bölümünde yarışmaya dahil olacak olan Yekaterina Sungur kimdir, nereli? soruları fragmanın ardından en fazla araştırılan konulardan oldu. Peki, Yeketarina Sungur nerelidir? İşte, o isim hakkında merak edilenler.
YEKETARİNA SUNGUR KİMDİR NERELİDİR?
Aslen Rusyalı olan Yekaterina Sungur 28 yaşında. 10 yıldır Türkiye'de bulunan ve ev hanımı olan Yekaterina Sungur evli ve 2 çocuk annesi. Yekaterina Sungur eleme turunda Konya yöresine ait 'Kovalama' yemeği ile MasterChef üyelerini bir hayli şaşırttı.
İlk turda 3 jüri üyesinden 'evet' alan yarışmacı jürileri de etkilemeyi başarmıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle