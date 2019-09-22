MasterChef'in yeni yarışmacısı Alican kimdir? İşte Alican Sabunsoy'un hayatı
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 17. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. MasterChef'in yeni bölümünde oynanacak olan kaptanlık yarışında, Alican adında yeni bir yarışmacı dahil olacak. MasterChef Alican'ın hayatı şimdiden izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef'in yeni yarışmacısı Alican kimdir? İşte Alican Sabunsoy'un hayatı ve biyografisi.
İlgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, yarışa yeni bir yarışmacı dahil oluyor. Orhan'ın yerine gelen Alican, şimdiden izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte, "Alican Sabunsoy kimdir?" sorusunun cevabı ve yarışmacının hayatına ilişkin detaylar.
ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?
28 yaşında olan Alican Sabunsoy Adanalı ve aşçılık mesleği icra ediyor. Daha önce suşi restoranında çalışan Alican Sabunsoy, 8 yıldır bu mesleği yapıyor. Alican Sabunsoy kebap ve kebab yemeklerinde iddialı olduğunu dile getiriyor.
MasterChef'in yeni yarışmacısı Alican daha önce Ekin'e elenmişti. Alican Sabunsoy zorlu yarışta MasterChef olmak için ter dökecek.
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