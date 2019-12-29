MasterChef'in yeni sezonu ne zaman? MasterChef 2020 ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi isimlerin jüri üyeliği yaptığı MasterChef'te gelecek yılın sezon başlama tarihi merak ediliyor. İşte, televizyonseverlerin merak ettiği o konuya ilişkin ayrıntılar...

TV8'de ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 sezonunun tarihi henüz belli olmadı. MasterChef'in bu yılki etabı yani 2019 ağustos ayında başlamıştı. 2020'nin de o tarihlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

Konuya dair tarih bilgisi netleşince haberimizde yer vereceğiz.