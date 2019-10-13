MasterChef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de 29. bölüme kısa bir süre kala fragman yarışmanın takipçileriyle paylaşıldı. Her hafta heyecanın dozunun arttığı MasterChef Türkiye'nin 29. bölümü yine heyecan dolu olacak. İşte, MasterChef'in yeni bölüm fragmanı...
MasterChef'in yeni bölümünde heyecan bir an olsun eksik olmayacak. 14 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak 29. bölümde, haftanın kaptanlık oyunu yapılacak ve kırmızı ile mavi takımın yarışmacıları belli olacak. Fragmanda Mehmet Şef'in yarışmacılarla girdiği diyaloglar da ilgi çekiyor. İşte, MasterChef 29. bölüm fragmanı...
FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle