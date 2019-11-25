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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

MasterChef'in son bölümünde takım kaptanı kim oldu? İşte 25 Kasım MasterChef'in bu haftaki takımları

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MasterChef'in son bölümünde takım kaptanı kim oldu? İşte 25 Kasım MasterChef'in bu haftaki takımları

MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı ekranlara gelen 53. bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Yeni haftada kaptan olmak için profiterol hazırlayan yarışmacılar, mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. En başarılı profiterolü yapan bir isim mavi takımın kaptanı oldu. Peki, MasterChef'in son bölümünde takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık ödülünü kim kazandı? İşte, 25 Kasım MasterChef'in bu haftaki takımları ve kaptanları.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 25 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. 53. bölümde takım kaptanı olmak için yarışmacılar, şeflerin istediği profiterolü hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Öte yandan, oynanan oyun sonrası Kıvanç ve Yasin arasında tartışma yaşandı. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF'TE KAPTAN KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 25 Kasım tarihinde ekranlara gelen son bölümünde oynanan kaptanlık oyununu; Ekin kazandı. Mavi takım kaptanı olan Ekin, kırmızı takım kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.

HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de oynanan kaptanlık oyunu sonrası haftanın takımları da belli oldu.

Mavi takım kaptanı olan Ekin, kendi takımına Cemre, Güzide ve Rıfat'ı seçti.

Batuhan ise Alican, Yasin ve Kıvanç'ı kırmızı takım için belirledi.

YASİN VE KIVANÇ ARASINDA TARTIŞMA

Oynanan kaptanlık oyununda Yasin ve Kıvanç arasında tartışma yaşandı. Geçen haftaki düello ile ilgili polemiğe giren ikili stüdyoda gerginliğe neden oldu. Yasin, Kıvanç'ı adaletsizlikle suçlarken, Kıvanç ise kendisini savundu.

 

 

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