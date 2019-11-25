MasterChef'in son bölümünde takım kaptanı kim oldu? İşte 25 Kasım MasterChef'in bu haftaki takımları
MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı ekranlara gelen 53. bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Yeni haftada kaptan olmak için profiterol hazırlayan yarışmacılar, mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. En başarılı profiterolü yapan bir isim mavi takımın kaptanı oldu. Peki, MasterChef'in son bölümünde takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık ödülünü kim kazandı? İşte, 25 Kasım MasterChef'in bu haftaki takımları ve kaptanları.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 25 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. 53. bölümde takım kaptanı olmak için yarışmacılar, şeflerin istediği profiterolü hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Öte yandan, oynanan oyun sonrası Kıvanç ve Yasin arasında tartışma yaşandı. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
MASTERCHEF'TE KAPTAN KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'nin 25 Kasım tarihinde ekranlara gelen son bölümünde oynanan kaptanlık oyununu; Ekin kazandı. Mavi takım kaptanı olan Ekin, kırmızı takım kaptanı olarak Batuhan'ı seçti.
HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU
MasterChef Türkiye'de oynanan kaptanlık oyunu sonrası haftanın takımları da belli oldu.
Mavi takım kaptanı olan Ekin, kendi takımına Cemre, Güzide ve Rıfat'ı seçti.
Batuhan ise Alican, Yasin ve Kıvanç'ı kırmızı takım için belirledi.
YASİN VE KIVANÇ ARASINDA TARTIŞMA
Oynanan kaptanlık oyununda Yasin ve Kıvanç arasında tartışma yaşandı. Geçen haftaki düello ile ilgili polemiğe giren ikili stüdyoda gerginliğe neden oldu. Yasin, Kıvanç'ı adaletsizlikle suçlarken, Kıvanç ise kendisini savundu.
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