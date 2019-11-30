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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 00:23, Son Güncelleme:

MasterChef'in son bölümünde kim elendi? Mehmet Şef'ten elenen yarışmacıya iş teklifi

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MasterChef'in son bölümünde kim elendi? Mehmet Şef'ten elenen yarışmacıya iş teklifi

MasterChef Türkiye'nin cuma akşamı ekranlara gelen son bölümünde eleme oyunu heyecanı yaşandı. Eleme oyunu öncesi sürpsiz ödül için karşı karşıya gelen yarışmacılar, mutfakta kazanmak için ter döktü. Güzide, Batuhan, Kıvanç ve Rıfat'ın eleme potasında olduğu MasterChef'te en başarısız yemeği yapan bir isim MasterChef'e ve hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'in son bölümünde kim elendi? Sürpriz ödülü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 57. bölümünde kırmızı takım ile mavi takım yarışmacıları haftanın elemesi öncesi bir saat içinde 100 kişilik bir tabildot hazırlamak için mücadele etti. Oynanan takım oyunu sonrası yapılan yemekler Beşiktaş Belediyesi'nin aş evine gönderildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Batuhan, Kıvanç, Güzide ve Rıfat eleme oyununda karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef'in 57. bölümünde hangi yarışmacı elendi? İşte, 29 Kasım MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu için yarışan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için zamanla yarıştı. Yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakan şefler ödül oyununun kazananını açıkladı. Bu hafta MasterChef'te her iki takım da ödül oyununu kazandı. Yarışmacıların yaptıkları yemekler Beşiktaş Belediyesi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Oynanan ödül oyunu sonrası MasterChef'in 57. bölümünde eleme oyunu yaşandı. Eleme oyununda Güzide, Batuhan, Kıvanç ve Rıfat elenmemek için tabaklarını en iyi şekilde yapmak için yarıştı.

Yapılan oylama sonrası bu hafta MasterChef'ten elenen isim Kıvanç oldu. Mehmet Şef Kıvanç'ın elendiğini açıkladıktan sonra, MasterChef'e veda eden yarışmacı, üzüntü yaşadı. 

KIVANÇ'TAN ELEME SONRASI AÇIKLAMA

MasterChef'in 57. bölümünde elenen Kıvanç son kez duygularını dile getirdi. "Söyledikleriniz duygulandırdı beni" diyerek gözyaşlarına hakim olmayan Kıvanç, "Çok uzun bir yol var burada. Bu zamana kadar burada çok şey öğrendim. Temel mutfakta çok önemliymiş. Çok şey kattınız bana. Söyledikleriniz beni çok duygulandırdı." dedi.

MEHMET ŞEF'TEN SÜRPRİZ TEKLİF

Mehmet Şef yarışmadan elenen Kıvanç'a canlı yayında sürpriz bir teklifte bulundu. Mehmet Şef, yeni çıkaracağı yemek kitabı için Kıvanç'ın editör olmasını isteyerek iş teklifi yaptı. 

MASTERCHEF'TEN ELENEN KIVANÇ KİMDİR?

MasterChef'te araştırılan isim olan Kıvanç Ermiş, söylemleri sonrası dikkat çekti.

Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı. 

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