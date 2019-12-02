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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 23:46, Son Güncelleme:

MasterChef'in son bölümünde kaptanlık yarışını kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları

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MasterChef'in son bölümünde kaptanlık yarışını kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 58. bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Mavi takımın kaptanı olmak için mutfakta çöp şiş yapan yarışmacılardan biri gecenin sonunda kaptanlığını ilan etti. Rakip takımın kaptanının da belli olmasıyla MasterChef'te haftanın takımları açıklandı. Peki, MasterChef'in son bölümünde kaptanlık yarışını kim kazandı? İşte, haftanın takımları ve kaptanlık oyununu kazanan isim.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2 Aralık Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Toplamda 7 kişi kalan yarışmacılar, yeni haftada kaptan olmak için mutfağa girdi. Yarışmacıların yaptığı mangalda yapılan çöp şişin tadına bakan şefler, mavi takımın kaptanını açıkladı. İşte, MasterChef'te haftanın takımları ve son bölümünde yaşananlar.

TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Büyük finale kısa süre kala heyecanın arttığı MasterChef'te yarışmacılar kaptanlık oyununda çöp şiş yapmak için yarıştı. Verilen süre sonrası yemeklerini tamamlayan yarışmacılardan son dörde kalan bir isim mavi takımın kaptanı oldu. MasterChef'te bu hafta en iyi çöp şişi yaparak mavi takımın kaptanı olan yarışmacı Alican oldu. Alican kırmızı takımın kaptanlığına ise Cemre'yi seçti.

HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Alican mavi takıma; Güzide'yi, Rıfat'ı, Ekin'i aldı.

Cemre ise kırmızı takıma; Yasin'i, Batuhan'ı seçti.

MASTERCHEF'TE OYLAMADA DEĞİŞİKLİK

Finale kısa süre kala MasterChef'te bazı değişikliklere gidildi. MasterChef jürisi Somer Şef bundan sonra yarışmada eleme oylaması yapılmayacağını açıkladı. Her bölümde oynanacak bir takım oyunu sonrasında kaybeden takım, bir de bireysel bir oyun daha oynayacak. Bu oyunda en kötü yemeği yapan isim direk oylama olmadan direk eleme potasına gidecek.

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