MasterChef'in son bölümünde kaptanlık yarışını kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın takımları
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 58. bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Mavi takımın kaptanı olmak için mutfakta çöp şiş yapan yarışmacılardan biri gecenin sonunda kaptanlığını ilan etti. Rakip takımın kaptanının da belli olmasıyla MasterChef'te haftanın takımları açıklandı. Peki, MasterChef'in son bölümünde kaptanlık yarışını kim kazandı? İşte, haftanın takımları ve kaptanlık oyununu kazanan isim.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2 Aralık Pazartesi günü yeni bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Toplamda 7 kişi kalan yarışmacılar, yeni haftada kaptan olmak için mutfağa girdi. Yarışmacıların yaptığı mangalda yapılan çöp şişin tadına bakan şefler, mavi takımın kaptanını açıkladı. İşte, MasterChef'te haftanın takımları ve son bölümünde yaşananlar.
TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Büyük finale kısa süre kala heyecanın arttığı MasterChef'te yarışmacılar kaptanlık oyununda çöp şiş yapmak için yarıştı. Verilen süre sonrası yemeklerini tamamlayan yarışmacılardan son dörde kalan bir isim mavi takımın kaptanı oldu. MasterChef'te bu hafta en iyi çöp şişi yaparak mavi takımın kaptanı olan yarışmacı Alican oldu. Alican kırmızı takımın kaptanlığına ise Cemre'yi seçti.
HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU
Alican mavi takıma; Güzide'yi, Rıfat'ı, Ekin'i aldı.
Cemre ise kırmızı takıma; Yasin'i, Batuhan'ı seçti.
MASTERCHEF'TE OYLAMADA DEĞİŞİKLİK
Finale kısa süre kala MasterChef'te bazı değişikliklere gidildi. MasterChef jürisi Somer Şef bundan sonra yarışmada eleme oylaması yapılmayacağını açıkladı. Her bölümde oynanacak bir takım oyunu sonrasında kaybeden takım, bir de bireysel bir oyun daha oynayacak. Bu oyunda en kötü yemeği yapan isim direk oylama olmadan direk eleme potasına gidecek.
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