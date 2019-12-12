MasterChef'in son bölümünde ikinci eleme adayı kim oldu? 11 Aralık MasterChef'te kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 11 Aralık akşamı 65. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada 6 kişi kalan yarışmacılar, tavuk sarma , dana sarma, kuzu sarması yemeklerini yaptı. En başarısız yemeği yapan takım ise dokunulmazlığı kaybetti. Öte yandan, oyun sırasında şefler yarışmacıları şaşkına çeviren sürpriz kararlarını açıkladı. İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

ŞEFLER SÜRPRİZİ AÇIKLADI

Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda mücadele ederken, şefler yarışmacılara açıklamada bulundu. Yemek yapan yarışmacıları durduran Somer Şef yarışmacıların yer değiştirmesini istedi. Oyuncular karar sonrası büyük heyecan yaşadı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Zorlu yemekleri yapan yarışmacılar bir hafta daha yarışmada kalmak için mutfakta zamanla yarıştı. Yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakan şefler bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımı açıkladı. En iyi yemeği yaparak takım oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise yeniden mutfağa girdi.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de eleme oyununda kırmızı takım bir kez daha tezgah başına gitti. Ekin, Cemre ve Batuhan'ın yaptığı yemeklerin tadına bakan şefler, en iyi birinci olarak Ekin'i açıkladı. Ekin eleme potasına girmekten son anda kurtuldu.

Cemre ve Batuhan arasında yaşanan eleme heyecanı sonrası eleme potasına giren isim açıklandı. Çarşamba akşamı haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu.