MasterChef'in 46. bölümünde eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef'in 46. bölümünde eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı?
GeriTelevizyon MasterChef'in 46. bölümünde eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
12.11.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

MasterChef'in 46. bölümünde eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef'in 46. bölümünde eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 46. bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tuzla Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu için öğrenci menüsü hazırlayan yarışmacılar zamanla yarıştı. Yemeklerin tadına bakan minik öğrenciler, daha sonra oylama yaparak dokunulmazlık oyununun kazanan takımını belirledi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye, 12 Kasım Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. MasterChef'te eleme heyecanı başlarken, yayınlanan 46. bölümde takım oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacıların yaptığı öğrenci menüsü yemeklerinin tadına bakan öğrenciler, oylama bölümüne geçti. Öğrencilerin verdiği oyları şefler ilerleyen dakikalarda açıkladı. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takım oyununu 11'e 9 kırmızı takım kazandı.

Mavi takım yarışmacıları eleme potasına iki ismi göndermek için yeniden mutfağa girdi. Eleme yemeği için mutfakta mücadele eden mavi takımdan bu hafta bireysel dokunulmazlığı Rıfat kazandı.

KIRMIZI VE MAVİ TAKIM ARASINDA KOPYA TARTIŞMASI

MasterChef Türkiye'de oynanan takım oyununda mavi ve kırmızı takım arasında kopya tartışması yaşandı. Yemek yapımı sırasında mavi takım, kırmızı takımın kendilerinden kopya çektiğini iddia etti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Rıfat, haftanın 1. eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini söyledi. Mavi takımı arasında yapılan oylama sonrası haftanın ikinci eleme adayı Alican oldu. 

MasterChef'in çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümünde 2 aday daha eleme potasına girecek. 4 isimden biri bu hafta MasterChef Türkiye yarışmasına veda edecek. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle