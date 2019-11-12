MasterChef'in 46. bölümünde eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen 46. bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tuzla Orhanlı İlkokul ve Ortaokulu için öğrenci menüsü hazırlayan yarışmacılar zamanla yarıştı. Yemeklerin tadına bakan minik öğrenciler, daha sonra oylama yaparak dokunulmazlık oyununun kazanan takımını belirledi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kimler oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye, 12 Kasım Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. MasterChef'te eleme heyecanı başlarken, yayınlanan 46. bölümde takım oyunu için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar.
MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacıların yaptığı öğrenci menüsü yemeklerinin tadına bakan öğrenciler, oylama bölümüne geçti. Öğrencilerin verdiği oyları şefler ilerleyen dakikalarda açıkladı. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takım oyununu 11'e 9 kırmızı takım kazandı.
Mavi takım yarışmacıları eleme potasına iki ismi göndermek için yeniden mutfağa girdi. Eleme yemeği için mutfakta mücadele eden mavi takımdan bu hafta bireysel dokunulmazlığı Rıfat kazandı.
KIRMIZI VE MAVİ TAKIM ARASINDA KOPYA TARTIŞMASI
MasterChef Türkiye'de oynanan takım oyununda mavi ve kırmızı takım arasında kopya tartışması yaşandı. Yemek yapımı sırasında mavi takım, kırmızı takımın kendilerinden kopya çektiğini iddia etti.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Rıfat, haftanın 1. eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini söyledi. Mavi takımı arasında yapılan oylama sonrası haftanın ikinci eleme adayı Alican oldu.
MasterChef'in çarşamba akşamı yayınlanacak olan bölümünde 2 aday daha eleme potasına girecek. 4 isimden biri bu hafta MasterChef Türkiye yarışmasına veda edecek.
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