MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? (13 Kasım)
MasterChef Türkiye'nin çarşamba akşamı ekranlara gelen 47. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın mücadele verdiği MasterChef'in yayınlanan son bölümünde eleme potasına giren üçüncü ve dördüncü aday belli oldu. Peki, MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, merak edilenler.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 13 Kasım Çarşamba akşamı takım oyunu ve eleme oyunu yaşandı. MasterChef jürilerinin talimatıyla kısıtlı zaman içerisinde tatlı menüsü hazırlamaya çalışan takımlardan en iyi yemeği hazırlayan takım dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım 2 ismi eleme potasına gönderdi. Peki, MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye yarışmasının 47. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Türk tatlılarını yaptı. İlginç anların yaşandığı bölümde şefler yarışmacılardan iki kişinin dışarı çıkmasını istedi. Daha sonra gözleri bağlı şekilde stüdyoya gelerek kör tadım yapan yarışmacılar puanlama bölümüne geçti. Yapılan puanlamada eşitlik sağlanınca şefler dokunulmazlığı kazanan takımı seçti. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme oyunu için yeniden mutfağa girdi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa giren kırmızı takım mutfakta bir kez daha mücadele etti. Oynanan oyun sonrası en iyi yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Batuhan oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, eleme potasına gitmesi için Ekin'in ismini verdi. 4. eleme adayı kırmızı takımın yaptığı puanlamanın ardından belli olacak.
Yarışmanın önceki bölümünde Alican ve Mustafa eleme adayları olmuştu.
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