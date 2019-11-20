MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım
MasterChef'in ekranlara gelen 51. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın mücadele ettiği son bölümde, MasterChef eleme adayları ve haftanın ikinci dokunulmazlık ödülünü kazananlar belli oldu. Şeflerin talimatı ile döner yapan takımlardan biri eleme potasına 2 arkadaşını gönderdi. Peki, MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kim oldu? İşte, MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 20 Kasım eleme adayları.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 20 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. İskender, dürüm döner ve pilav üstü döner yapan yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya yarıştı. En başarısız döneri yapan takımdan iki isim eleme potasına girdi. İşte, MasterChef'in son bölümünde eleme adayı olan yarışmacılar...
20 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 51. bölümünde yarışmacılar iskender, dürüm döner ve pilav üstü döner yapmak için mutfakta adeta zamanla yarıştı. Yarışmanın son bölümünde ilginç anlar da ekranlara yansıdı. Batman karakterli kıyafet ile stüdyoya gelen Yasin'in kıyafetini değişik bulan Mehmet Şef, "Bu çocukla bizim işimiz ne olacak?" yorumunda bulundu.
Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacıların yemeklerinin tadına bakan şefler dokunulmazlığı kazanan takımı açıkladı. 1.5 saatte en iyi döneri yaparak haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise yeniden mutfağa girdi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te eleme heyecanı için mutfağa giren kırmızı takım yarışmacıları mutfakta tavuk ciğer yapmak için mücadele etti. MasterChef kırmızı takım yarışmacılarından en iyi yapan isim Rıfat oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Rıfat eleme adayı için Batuhan'ın ismini verdi. İkinci eleme adayı oylama sonrası belli olacak.
ÖNCEKİ BÖLÜMDE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, haftanın ilk eleme adayı olarak Yasin'in ismini verdi. 2. eleme adayı ise yapılan oylama sonrası en çok oyu alan Kıvanç oldu.
MasterChef'te haftanın elemesi, 21 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşecek.
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