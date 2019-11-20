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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım

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MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kim oldu? İşte MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MasterChef'in ekranlara gelen 51. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın mücadele ettiği son bölümde, MasterChef eleme adayları ve haftanın ikinci dokunulmazlık ödülünü kazananlar belli oldu. Şeflerin talimatı ile döner yapan takımlardan biri eleme potasına 2 arkadaşını gönderdi. Peki, MasterChef'in son bölümünde eleme adayları kim oldu? İşte, MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 20 Kasım eleme adayları.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 20 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. İskender, dürüm döner ve pilav üstü döner yapan yarışmacılar, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya yarıştı. En başarısız döneri yapan takımdan iki isim eleme potasına girdi. İşte, MasterChef'in son bölümünde eleme adayı olan yarışmacılar...

20 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 51. bölümünde yarışmacılar iskender, dürüm döner ve pilav üstü döner yapmak için mutfakta adeta zamanla yarıştı. Yarışmanın son bölümünde ilginç anlar da ekranlara yansıdı. Batman karakterli kıyafet ile stüdyoya gelen Yasin'in kıyafetini değişik bulan Mehmet Şef, "Bu çocukla bizim işimiz ne olacak?" yorumunda bulundu.

Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacıların yemeklerinin tadına bakan şefler dokunulmazlığı kazanan takımı açıkladı. 1.5 saatte en iyi döneri yaparak haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım mavi takım oldu. Kırmızı takım ise yeniden mutfağa girdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te eleme heyecanı için mutfağa giren kırmızı takım yarışmacıları mutfakta tavuk ciğer yapmak için mücadele etti. MasterChef kırmızı takım yarışmacılarından en iyi yapan isim Rıfat oldu.

 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Rıfat eleme adayı için Batuhan'ın ismini verdi. İkinci eleme adayı oylama sonrası belli olacak.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, haftanın ilk eleme adayı olarak Yasin'in ismini verdi. 2. eleme adayı ise yapılan oylama sonrası en çok oyu alan Kıvanç oldu.

MasterChef'te haftanın elemesi, 21 Kasım Perşembe akşamı gerçekleşecek.

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