MasterChef'in konuğu Safa Sarı kimdir?
Yaptığı taklitler ile kısa sürede hayran kitlesini arttıran isim Safa Sarı bu akşam yayınlanacak olan MasterChef'e konuk oluyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de oyuncu olarak görev alan Safa Sarı taklit yeteneği ile dikkatleri üzerine topladı. Peki Safa Sarı kimdir?
Safa Sarı hayatını anlatırken espirili ifadeler yer verirken, her zaman hayalini kurduğu yerde olmaktan duyduğu mutluluğu anlatıyor. İşte Safa Sarı'nın kendi ifadeleri ile biyografisi
22 Haziran 1992 yılında Üsküdar’ın Zeynep Kamil Hastanesi’nde doğmuşum hemşire beni ellerine aldığında ''ne kadar büyük elleri var bunun'' demiş bana... Çocukluğum sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynaya oynaya geçti. Annem hakkını helal etsin çok uğraşmış benimle Ertuğrul Gazi İlkokulu’na başladığımda her gün yakalığımı yırtıp eve dönüyordum. Annem de onu dikip beni geri gönderiyordu.
Tiyatroya ilkokulun okuma bayramında elmasını paylaşamayan çocuklara ders olsun diye hepsini yiyip bitirdiğim bir rol ile başladım. O günden sonra kilomu hiç kontrol edemedim. Yazları zayıf ve sıcak, kışları kilolu ve soğuktum. Liseyi semtimiz Kaynarca’nın nezih okulu Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi’nde okudum. Düz liseydi. Okulun tiyatro klubüne gittim ve tiyatro sevgim tıpkı ben gibi artarak devam etti şuan da ergenlik hayalim olan imrenerek baktığım, içinde olmak hayalleri ile yanıp tutuştuğum BKM Mutfak ekibindeyim.
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