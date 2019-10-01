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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

MasterChef'in konuğu Safa Sarı kimdir?

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MasterChef'in konuğu Safa Sarı kimdir?

Yaptığı taklitler ile kısa sürede hayran kitlesini arttıran isim Safa Sarı bu akşam yayınlanacak olan MasterChef'e konuk oluyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de oyuncu olarak görev alan Safa Sarı taklit yeteneği ile dikkatleri üzerine topladı. Peki Safa Sarı kimdir?

Safa Sarı hayatını anlatırken espirili ifadeler yer verirken, her zaman hayalini kurduğu yerde olmaktan duyduğu mutluluğu anlatıyor. İşte Safa Sarı'nın kendi ifadeleri ile biyografisi

22 Haziran 1992 yılında Üsküdar’ın Zeynep Kamil Hastanesi’nde doğmuşum hemşire beni ellerine aldığında ''ne kadar büyük elleri var bunun'' demiş bana... Çocukluğum sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynaya oynaya geçti. Annem hakkını helal etsin çok uğraşmış benimle Ertuğrul Gazi İlkokulu’na başladığımda her gün yakalığımı yırtıp eve dönüyordum. Annem de onu dikip beni geri gönderiyordu.

Tiyatroya ilkokulun okuma bayramında elmasını paylaşamayan çocuklara ders olsun diye hepsini yiyip bitirdiğim bir rol ile başladım. O günden sonra kilomu hiç kontrol edemedim. Yazları zayıf ve sıcak, kışları kilolu ve soğuktum. Liseyi semtimiz Kaynarca’nın nezih okulu Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi’nde okudum. Düz liseydi. Okulun tiyatro klubüne gittim ve tiyatro sevgim tıpkı ben gibi artarak devam etti şuan da ergenlik hayalim olan imrenerek baktığım, içinde olmak hayalleri ile yanıp tutuştuğum BKM Mutfak ekibindeyim.

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