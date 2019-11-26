MasterChef'in 54. bölümünde eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım
MasterChef'in ekranlara gelen 54. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef yarışmacıları salı akşamı yayınlanan bölümde, Gaziantep Futbol Kulübü için yardım kampanyasına dahil oldu. En iyi menüyü yapmak için yarışan takımlardan biri dokunulmazlığı kaybederek iki yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. Peki, MasterChef'in 54. bölümünde eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarında haftanın dört günü yayınlanan MasterChef Türkiye, 26 Kasım Salı akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Gaziantep'e özgü yemekler hazırlayan yarışmacılar, bir hafta daha MasterChef'te kalmak için muftakta zamanla yarıştı. En başarısız yemeği yapan takım eleme oyununa dahil oldu. Peki, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için yarışan yarışmacılar, dövmeli alaca çorbası, zeytin börek, ayvalı ekşili taraklık, firik pilavı, astarlı sütlaç yapmak için kıyasıya mücadele etti. Yöresel yemekler hazırlayan takımlar, hazırladıkları menüyü misafirlerin tadımına sundu.
Yapılan puanlama sonrası bu hafta MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise eleme oyununda pirzola yapmak için yeniden mutfağa girdi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Mavi takım yarışmacıları eleme oyununda en iyi pirzolayı yapmak için birbirleri ile yarıştı. Bu hafta MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Ekin kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te dokunulmazlığı alan Ekin ilk eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini verdi. 2. eleme adayı ise gecenin sonunda açıklanacak.
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