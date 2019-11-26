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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 23:45, Son Güncelleme:

MasterChef'in 54. bölümünde eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım

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MasterChef'in 54. bölümünde eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım

MasterChef'in ekranlara gelen 54. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. MasterChef yarışmacıları salı akşamı yayınlanan bölümde, Gaziantep Futbol Kulübü için yardım kampanyasına dahil oldu. En iyi menüyü yapmak için yarışan takımlardan biri dokunulmazlığı kaybederek iki yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. Peki, MasterChef'in 54. bölümünde eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında haftanın dört günü yayınlanan MasterChef Türkiye, 26 Kasım Salı akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Gaziantep'e özgü yemekler hazırlayan yarışmacılar, bir hafta daha MasterChef'te kalmak için muftakta zamanla yarıştı. En başarısız yemeği yapan takım eleme oyununa dahil oldu. Peki, MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için yarışan yarışmacılar, dövmeli alaca çorbası, zeytin börek, ayvalı ekşili taraklık, firik pilavı, astarlı sütlaç yapmak için kıyasıya mücadele etti. Yöresel yemekler hazırlayan takımlar, hazırladıkları menüyü misafirlerin tadımına sundu.
Yapılan puanlama sonrası bu hafta MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise eleme oyununda pirzola yapmak için yeniden mutfağa girdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Mavi takım yarışmacıları eleme oyununda en iyi pirzolayı yapmak için birbirleri ile yarıştı. Bu hafta MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Ekin kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlığı alan Ekin ilk eleme adayı olarak Rıfat'ın ismini verdi. 2. eleme adayı ise gecenin sonunda açıklanacak.

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