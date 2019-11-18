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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 23:34, Son Güncelleme:

MasterChef'in 49. bölümünde kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 18 Kasım MasterChef'in bu haftaki takım kaptanları

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MasterChef'in 49. bölümünde kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 18 Kasım MasterChef'in bu haftaki takım kaptanları

MasterChef Türkiye'nin pazartesi akşamı ekranlara gelen 49. bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. Yeni haftada takım kaptanlarını belirlemek için mücadele eden yarışmacılar, lahmacun yapmak için mutfağa girdi. En başarılı lahmacunu yapan bir isim kaptanlık ödülünü kazandı. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, 18 Kasım MasterChef'in bu haftaki takım kaptanları.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 18 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. 46. bölümü ile heyecanın tavan yaptığı yarışmada, jüri üyeleri yarışmacılardan en iyi lahmacunu yapmasını istedi. Yapılan puanlamanın ardından, haftanın takım kaptanı belli oldu. Kaptan olan isim diğer takımın kaptanını açıkladı. Peki, MasterChef'te bu hafta hangi isim takım kaptanı oldu? İşte, MasterChef Türkiye'nin son bölümünde takım kaptanı olan yarışmacı ve haftanın takımları.

18 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 49.bölümünde kaptanlık oyununda lahmacun yapan yarışmacılar mutfakta zamanla yarıştı. Yarışmacıların yaptıkları lahmacunları değerlendiren jüri üyeleri bu haftanın takım kaptanını açıkladı. MasterChef'in 18 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde en iyi yemeği yaparak takım kaptanı olan isim Alican oldu.

Mavi takım kaptanı olan Alican, kırmızı takımını belirledi. Alican bu hafta rakip takımın kaptanlığı için Batuhan'ı seçti.

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Mavi takım kaptanı olan Alican bu haftanın takımları belirledi. Alican mavi takıma Cemre, Yasin, Ekin'i ve Kıvanç'ı seçti.

Batuhan ise kırmızı takıma Suna'yı, Güzide'yi Rıfat'ı aldı.

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