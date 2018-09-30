Mastercheff Murat kimdir?
Masterchef Murat, yarışmanın en sansasyonel isimleri arasında başı çekiyor. Yaptığı işten çok etrafındaki insanlarla tartışmayı seven Masterchef Murat, takım içerisinde en fazla isim olmasıyla ön plana çıkıyor. Peki, Masterchef Murat kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyelerini kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.
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