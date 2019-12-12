MasterChef'e Mevlana'nın o sözleri damga vurdu - İşte Mevlana'nın çok bilinen o sözleri

MasterChef yarışmacıları bu kez Mevlana şehri Konya'ya gidiyor ve şehrin yöresel yemeklerini hazırlıyor. MasterChef'in Konya'daki maceralarına dair ipuçları 66. bölüm tanıtımıyla geldi. Renkli görüntülerle başlayan MasterChef tanıtımında en dikkat çeken detaylardan biri ise Mevlana'nın sözleri oldu. Mehmet Şef Mevlana'nın o çok bilinen sözlerini tekrarladı:

Olduğun Gibi Görün Ya da Göründüğün Gibi Ol

Güneş gibi ol şefkatte,merhamette.

Gece gibi ol ayıpları örtmekte.

Akarsu gibi ol keremde,cömertlikte.

Ölü gibi ol öfkede ,asabiyette.

Toprak gibi ol tevazuda,mahviyette.

Ya olduğun gibi görün,ya göründüğün gibi ol.