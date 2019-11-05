MasterChef’de dün (ödül oyunu) kim kazandı? Yeni bölüm fragmanında Danilo Zanna şaşırttı
MasterChef Türkiye’nin 5 Kasım tarihli bölümünde çifte heyecan yaşandı. Önce kaptanlık mücadelesi veren MasterChef yarışmacıları ardından ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Takımlar bu kez Lübnan mutfağının yemekleriyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. 'Ödül oyununu (MasterClass) kim kazandı?' sorusunun yanıt bulduğu son bölüm ardından MasterChef yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte, son bölümde yaşananlar ve yeni bölüme dair ipuçları...
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüriliğini yaptığı MasterChef, 5 Kasım Pazartesi günü 41. Bölümüyle ekranlardaydı. Her hafta başka bir ismin elendiği MasterChef’in yayınlanan son bölümünde takımları yine oldukça zorlu bir menü bekliyordu. Önce bireysel olarak kaptanlık mücadelesi veren yarışmacılar ardından takım halinde yarıştı ve jürinin en beğendiği menüyle ödülün sahibi oldu. Peki, MasterChef’de kaptanlık ve ödül oyununu (MasterClass) kim kazandı?
KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 41. bölümde kaptanlık oyununun sonunda şefler en iyi çiğ köfteyi yapan ismi açıkladılar. İşte en iyi çiğ köfteyi yaparak mavi takımın kaptanı olan isim Cemre oldu. Cemre, kırmızı takıma kaptan olarak Eda'yı seçti.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 41. bölümünde mavi ve kırmızı takım ödül oyununda karşı karşıya geldi. Günün menüsü Lübnan mutfağıydı. Şefler hangi tadımın ardından hangi takımın kazandığına karar verdiler. MasterClass ödülü için Lübnan mutfağından humus, babagannuş, tabbule, şiş tavuk, şiş köfte, sarımsaklı toum, kibbe (içli köfte),taş kadayıf yemekleri yapıldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda ödül oyunun kazananı 4-3 ile Mavi takım oldu.
YENİ BÖLÜM FRAGMANI ŞAŞIRTTI
MasterChef yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı. Fragmana Danilo Zanna'nın güreş görüntüleri damga vurdu. Yarışmacılar yeni bölümde Edirne'deki Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı'nda şampiyon pehlivanlara menü hazırlayıp dokunulmazlık için yarışacaklar...
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