MasterChef yeni sezonu ne zaman başlayacak?
TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'in yeni sezon ikinci tanıtımı yayınlandı. Tanıtımların yayınlanmasıyla birlikte MasterChef yeni sezon tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, MasterChef yeni sezonu ne zaman başlayacak?
TV8'de ekranlarında yayınlanan MasterChef yeni sezonu için geri sayım başladı. Yarışmaya verilen ara 18 Ağustos Pazar akşamı sona eriyor. Dünyaca ünlü üç şefin yer alacağı MasterChef'te yeni tanıtım ise dikkatleri çekmeyi başardı.
Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak? Tüm bu soruların cevabı 18 Ağustos Pazar akşamı TV8 ekranlarında olacak...
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