MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? Yarışmanın jüri üyeleri belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? Yarışmanın jüri üyeleri belli oldu
GeriTelevizyon MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? Yarışmanın jüri üyeleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
17.08.2019 - 23:03, Son Güncelleme:

MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? Yarışmanın jüri üyeleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? Yarışmanın jüri üyeleri belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması MasterChef yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. İkinci sezonun başlayacağı tarih ve jüri üyeleri, tanıtımların yayınlanmasıyla birlikte yarışmanın hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? Yarışmanın jüri üyeleri kimler olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonunun başlamasına kısa süre kala, yeni jüri üyeleri şimdiden dikkat çekmeyi başardı. MasterChef 2. sezon tanıtım fragmanlarında Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna’nın dahil olduğu görüldü.

TV8'de ekranlarında yayınlanan MasterChef yeni sezonu 18 Ağustos Pazar akşamı başlayacak. Yarışmanın yeni sezonunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna jüri koltuğunda oturacak. Dünyaca ünlü şeflerin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri dökecek. Acun Ilıcalı, sosyal medyadan paylaştığı videoyla jüri değişikliğini daha önce duyurmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
'Emzirdiğim süre boyunca lohusayım ben!'
Evleniyorlar!
Norveç Prensesi Bodrum’u seçti
Hazer paniği!