MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? Yarışmanın jüri üyeleri belli oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması MasterChef yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. İkinci sezonun başlayacağı tarih ve jüri üyeleri, tanıtımların yayınlanmasıyla birlikte yarışmanın hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? Yarışmanın jüri üyeleri kimler olacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.
MasterChef Türkiye yarışmasının yeni sezonunun başlamasına kısa süre kala, yeni jüri üyeleri şimdiden dikkat çekmeyi başardı. MasterChef 2. sezon tanıtım fragmanlarında Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna’nın dahil olduğu görüldü.
TV8'de ekranlarında yayınlanan MasterChef yeni sezonu 18 Ağustos Pazar akşamı başlayacak. Yarışmanın yeni sezonunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna jüri koltuğunda oturacak. Dünyaca ünlü şeflerin karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri dökecek. Acun Ilıcalı, sosyal medyadan paylaştığı videoyla jüri değişikliğini daha önce duyurmuştu.
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