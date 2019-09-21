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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.09.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef ne zaman?

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MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı! MasterChef ne zaman?

İzleyiciler tarafından ilgi gören yemek yarışması MasterChef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre, MasterChef'in ekranlara gelecek olan 17. bölümünde kaptanlık yarışına yeni bir isim dahil olacak. Yeni gelen yarışmacı, iki takım arasındaki rekabeti kızıştıracak. Peki, MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman? MasterChef hangi günler yayınlanıyor? İşte, programla ilgili merak edilen bilgiler.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Haftanın üç günü izleyici ile buluşan yarışmanın 17. bölümünde, bu haftaki kaptanlık yarışında, Alican adından yeni bir yarışmacı dahil olacak. Şeflerden gelen talimatlar üzerine, yeni bölümde kaptanlık yarışına girişecek olan kırmızı ve mavi takım, kısıtlı süre içerisinde menüyü hazırlamaya çalışacak. İşte, MasterChef yeni bölüm fragmanı...

Pazar, pazartesi, salı akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık yarışı heyecanı yaşanacak. Yarışmanın 22 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelecek olan 17. bölümünde Alican adında yeni bir isim dahil olacak. Peki, kaptan kim olacak?

YARIŞMANIN YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

Danilo Zanna'nın hazırladığı Tavuk Salata tabağına en yakında tabağı hazırlayan Ekin, dokunulmazlığı elde ederek bir kişinin adını söyleme hakkı kazandı.
Ekin, takımda kulis yaptığını ve arkadan iş çevirdiğini ifade ettiği Eda'nın adını söyledi. Tüm takımın oy vererek belirlediği diğer eleme adayı ise Orhan oldu.
Böylece eleme adayları mavi takımdan Suna ve Mustafa, kırmızı takımdan ise Orhan ve Eda olmuş oldu.

Gecenin sonunda elenmemek için mücadele eden 4 isimden Orhan, en kötü tabağı hazırlayarak yarışmaya veda etti.

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