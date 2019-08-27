MasterChef Yasin Obuz kimdir? İşte Yasin Obuz'un hayatı
Yeni sezonu ile yeniden ekranlara gelmeye başlayan MasterChef Türkiye'de heyecan başladı. İlgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’nin 2019 sezonunda yarışmacılar, seyircililer tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle daha önce Yemekteyiz yarışmasına katılan MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, adından söz ettiriyor. Peki, MasterChef Yasin Obuz kimdir? İşte, Yasin Obuz'un merak edilen hayatı.
MasterChef Türkiy'nin iddialı isimlerinden olan Yasin Obuz yarışmaya İstanbul'da katılıyor. Üç kişilik jüri karşısında hünerlerini göstermeye hazırlanan Yasin Obuz sosyal medya ve internette yarışmanın takipçileri tarafından şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte, MasterChef Yasin Obuz hakkında merak edilenler.
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Survivor’ın olaylı isimlerinden Taner Tolga Tarlacı ile yakın arkadaş olan Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı. Yasin Obuz en son Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Ece Erken’in iddiasıyla gündeme gelmişti. Erken, Yasin Obuz’un kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyleyerek dava açacağını bildirmişti.
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