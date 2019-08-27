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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

MasterChef Yasin Obuz kimdir? İşte Yasin Obuz'un hayatı

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MasterChef Yasin Obuz kimdir? İşte Yasin Obuz'un hayatı

Yeni sezonu ile yeniden ekranlara gelmeye başlayan MasterChef Türkiye'de heyecan başladı. İlgiyle takip edilen MasterChef Türkiye’nin 2019 sezonunda yarışmacılar, seyircililer tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle daha önce Yemekteyiz yarışmasına katılan MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz, adından söz ettiriyor. Peki, MasterChef Yasin Obuz kimdir? İşte, Yasin Obuz'un merak edilen hayatı.

MasterChef Türkiy'nin iddialı isimlerinden olan Yasin Obuz yarışmaya İstanbul'da katılıyor. Üç kişilik jüri karşısında hünerlerini göstermeye hazırlanan Yasin Obuz sosyal medya ve internette yarışmanın takipçileri tarafından şimdiden konuşulmaya başlandı. İşte, MasterChef Yasin Obuz hakkında merak edilenler.

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Survivor’ın olaylı isimlerinden Taner Tolga Tarlacı ile yakın arkadaş olan Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı. Yasin Obuz en son Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Ece Erken’in iddiasıyla gündeme gelmişti. Erken, Yasin Obuz’un kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyleyerek dava açacağını bildirmişti.

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