MasterChef Yasin kimdir kaç yaşındadır? Yasin Obuz'un hayatı ve biyografisi
MasterChef yemek yarışması ile üne kavuşan ve sosyal medyada da zaman zaman gündeme gelen yarışmacı Yasin Obuz, internette merak edilen isimlerden oldu. Özellikle son bölümde eleme potasına giren MasterChef Yasin, yarışmada diyaloglarıyla ilginç anlara damga vurdu. Peki, MasterChef Yasin kimdir kaç yaşındadır? İşte, Yasin Obuz'un hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen bilgiler.
"MasterChef Yasin kimdir?" sorusu, MasterChef yarışmacıları tarafından son günlerde yanıtını arayan konulardan oldu. Şeflerle ve yarışmacı arkadaşları ile ilgili polemiklerle gündeme gelen Yasin Obuz, Survivor’ın olaylı isimlerinden Taner Tolga Tarlacı ile de yakın arkadaş olarak biliniyor. İşte, MasterChef Yasin'in hayatı...
MASTERCHEF YASİN KİMDİR?
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.
Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.
Yasin Obuz, MasterChef'in yayınlanan son bölümünde eleme adayı olarak gündeme geldi.
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