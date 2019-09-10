MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli?
Ünlü şeflerin sunumunda ikinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'de en çok konuşulan isimlerden biri de Yasin Obuz. Yarışma içinde şefleri ve rakipleriyle girdiği diyaloglarla dikkat çeken Yasin Obuz'un hayatına ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?
MasterChef Türkiye'nin bu sezon yarışmacıları arasında yer alan Yasin Obuz, yakın zaman önce Yemekteyiz'de de yarışmıştı. Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Yasin Obuz'un hayatına dair pek çok detay merak ediliyor. İşte, MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz hakkında tüm ayrıntılar...
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.
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