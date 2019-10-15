MasterChef yarışmacısı Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli?
MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelecek 29. bölümünde oynanan ödül oyununda şeker hamurundan süsleme yapan Yasin herkesi güldürdü. Bu gelişmenin ardından Yasin'in kim olduğu ve özel hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef yarışmacısı Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nereli?
MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Yasin, jüri üyeleri ve diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Renkli kişiliğiyle ön plana çıkan Yasin bir dönem Yemekteyiz yarışmasında da yer almıştı. İşte, MasterChef yarışmacısı Yasin Obuz hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.
Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.
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