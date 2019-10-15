MasterChef yarışmacısı Suna kimdir?
MasterChef Türkiye'de bu hafta oynanan kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar bu hafta mücadele edecek olan takımları belirledi. Mavi takıma kaptan olan Suna'nın kim olduğu bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki, MasterChef yarışmacısı Suna kimdir?
Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Suna Aydın, jüri üyeleri ve diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte, MasterChef yarışmacısı Suna Aydın hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Suna Aydın, 10 Ekim 1986 İskenderun doğumludur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu var. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.
Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.
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