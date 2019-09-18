MasterChef yarışmacısı Orhan Eren kimdir? MasterChef Orhan'ın biyografisi
MasterChef Türkiye yarışmasında, oyunlar kadar yarışmacılar da adından söz ettirmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni sezonunda iddialı yarışmacılar arasında yer alan Orhan Eren izleyenler tarafından merak edilmeye başlandı. MasterChef Orhan'ın hayatını öğrenmek isteyenler yarışmacının biyografisi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, MasterChef yarışmacısı Orhan Eren kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilenler.
MasterChef'in yeni sezonunda kırmızı takımda yer alan Orhan Eren, şefleri ve rakipleriyle girdiği diyaloglarla dikkat çekmeye devam ediyor. Tecrübesi ile iddialı yarışmacılar arasında yer alan MasterChef Orhan, yarışma ile ilgili, "Daha tamamlanması gereken çok şey var. Hem ben onlara öğreteceğim, hem de onlardan öğreneceğim" diyor. İşte, Orhan Eren'in hayatı.
ORHAN EREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Orhan Eren 46 yaşında ve uzun yıllardır sektör içinde yer alan tecrübeli bir isim. İlkokul yıllarından beri çalışan Orhan Eren şimdilerde kendine ait bir restaurant işletiyor.
Ortaokulu ve liseyi açıktan tamamlayan Orhan Eren'in yarışmadaki ilk sözleri şunlar olmuştu;
"Kambersiz düğün olmaz dedim ve geldim. Mutluyum, geri dönmek önemli Her şey bitti dediğiniz an hayat yeniden başlıyor. Yemeği herkes biliyor ama hayatta öğrenecek çok daha fazla şey var. Her şey şef olmakla bitmiyor. Daha tamamlanması gereken çok şey var. Hem ben onlara öğreteceğim, hem de onlardan öğreneceğim."
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