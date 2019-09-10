MasterChef yarışmacısı Orhan Eren kimdir?
Ünlü şeflerin sunumunda ikinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'ye sonradan dahil olan ve ilk haftasında kaptan seçilen Orhan Eren, yarışma içinde şefleri ve rakipleriyle girdiği diyaloglarla dikkat çekiyor. Peki, MasterChef yarışmacısı Orhan Eren kimdir?
MasterChef Türkiye'nin bu sezon yarışmacıları arasında yer alan Orhan Eren, diğer isimlere göre tecrübesiyle ön plana çıkıyor. İşte, MasterChef yarışmacısı Orhan Eren hakkında tüm ayrıntılar...
Orhan Eren 46 yaşında ve uzun yıllardır sektör içinde yer alan tecrübeli bir isim. İlkokul yıllarından beri çalışan Orhan Eren şimdilerde kendine ait bir restaurant işletiyor.
Ortaokulu ve liseyi açıktan tamamlayan Orhan Eren'in yarışmadaki ilk sözleri şunlar olmuştu;
"Kambersiz düğün olmaz dedim ve geldim. Mutluyum, geri dönmek önemli Her şey bitti dediğiniz an hayat yeniden başlıyor. Yemeği herkes biliyor ama hayatta öğrenecek çok daha fazla şey var. Her şey şef olmakla bitmiyor. Daha tamamlanması gereken çok şey var. Hem ben onlara öğreteceğim, hem de onlardan öğreneceğim."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle