MasterChef yarışmacısı Murat kimdir?
Final heyecanına adım adım yaklaşılan MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Murat Tokmak oldu. Bu gelişmenin ardından MasterChef yarışmacısı Murat'ın özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Murat Tokmak kimdir?
MasterChef Türkiye'de bir eleme haftası daha geride kaldı. Sevilen yemek yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde hayallerine veda eden isim Murat oldu. Gecenin sonunda duygusal anlar yaşayan Murat'ın kim olduğu, televizyonseverler tarafından merak edildi. İşte, MasterChef yarışmacısı Murat hakkında merak edilenler...
MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat Tokmak 29 yaşında ve yarışmaya Trabzon'dan katılıyor. Evli ve 2 çocuk babası olduğunu söyleyen Murat Tokmak, küçüklüğünden beri yemek yapmayı sevdiğini belirtiyor.
Türkiye'nin ve Trabzon'nun MasterChef'i olmaya geliyorum diyen Murat Tokmak, bunun kendisi için bir tutku olduğunu ifade ediyor.
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