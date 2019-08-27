MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan kimdir?
MasterChef Türkiye’nin 14 yarışmacısından biri de Güzide Mertcan oldu. Binlerce kişi arasından sıyrılarak ciddi bir başarı elde eden Güzide Mertcan’ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Güzide Mertcan kimdir?
Evli ve üç çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katıldı. Estetisyenlik yapan Güzide Mertcan, sık sık sosyal medyadan denediği tarifleri paylaşıyor. Aynı zamanda ailesiyle çekildiği fotoğrafları yayınlayan Güzide Mertcan, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle açıkladı: “Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim”
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