MasterChef yarışmacısı Faruk Batuhan kimdir? Faruk Batuhan Öner kaç yaşında?
MasterChef Türkiye'nin bu haftaki bölümünde eleme potasına çıkacak iki kişiden biri arkadaşlarının verdiği oylar sonrası Faruk Batuhan Öner oldu. Faruk Batuhan Öner'in kim olduğu ve özel yaşamı ile kariyeri, bu gelişmenin üzerine yarışmanın takipçileri tarafından araştırıldı. Peki, MasterChef yarışmacısı Faruk Batuhan kimdir?
Faruk Batuhan Öner, MasterChef Türkiye'de diğer yarışmacılar ve jüri üyeleri ile girdikleri diyaloglarla dikkat çekiyor. MasterChef yarışmacısı Faruk Batuhan Öner, son olarak haftanın eleme adaylarından biri olmasıyla dikkat çekti. İşte, MasterChef yarışmacısı Faruk Batuhan hakkında tüm merak edilenler...
Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı.
Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.
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