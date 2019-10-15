MasterChef yarışmacısı Ekin kimdir?
MasterChef Türkiye'de bu hafta oynanan kaptanlık oyunu sonrasında kaptanlar bu hafta mücadele edecek olan takımları belirledi. Kırmızı takıma kaptan olan Ekin'in kim olduğu bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki, MasterChef yarışmacısı Ekin kimdir?
Ünlü şeflerin sunumunda ekranlara gelen MasterChef'in iddialı yarışmacılarından Ekin Eylem Ulaş, jüri üyeleri ve diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte, MasterChef yarışmacısı Ekin hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.
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