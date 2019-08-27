MasterChef yarışmacısı Batuhan Bayır kimdir?
MasterChef Türkiye’nin on dört yarışmacısından biri de Batuhan Bayır oldu. Binlerce kişi arasından sıyrılarak ciddi bir başarı elde eden Batuhan Bayır'ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Batuhan Bayır kimdir?
22 yaşındaki Batuhan Bayır yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Türkiye'de birçok şefle ve birçok restoranda çalışıp deneyim kazandığını söyleyen genç aşçı Batun Bayır, MasterChef'e kendini kanıtlamaya geldiğini ve MasterChef'te şampiyon olacağını belirtti.
MasterChef yarışmacıları nasıl seçildi?
MasterChef yarışmacıları 2 etap ardından belli oldu. Yarışmacılar ilk olarak kendi tariflerini hazırladılar, 2 şeften olumlu yorum “evet” alan yarışmacılar ikinci etaba geçiş hakkı elde etti. İkinci etapta tekrar eleme oldu, sonrasında MasterChef’in 14 kişilik büyük etabına geçiş yapıldı.
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