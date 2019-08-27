MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay kimdir?
MasterChef Türkiye'nin 2019 sezonunda jüri karşısına çıkıp elemeleri geçen14 kişilik yarışmacı ekibi açıklandı. Yemek konusunda hünerlerini göstererek MasterChef'e dahil olan isimlerden biri de Açelya Kılıçay oldu. Peki MasterChef Türkiye'nin ikinci sezon yarışmacısı Açelya Kılıçay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isimler ilgili bilgiler.
Dünyaca ünlü şefler karşısında ter dökerek yarışmaya katılmaya hak kazanan 21 yaşındaki Açelya Kılıçay internette ve sosyal medyada merak konusu oldu. İşte, MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay hakkında merak edilenler.
Ankara'da 28 Mart 1998’de dünyaya gelen MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay, yeni sezonda dikkat çeken isimlerden oldu. 'Yemek yapmak bir sanatsa ben sanatkarım' diyen yarışmacı, Fenerbahçe'de bir dönem voleybol oynadı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünü bitiren Açelya Kılıçay İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Yemek yapmayı sevdiğini söyleyen yarışmacı Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi almış.
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