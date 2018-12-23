Masterchef Uğur kimdir nerelidir? Ünlü restoranlarda çalıştı
Masterchef isimli yarışma programında final etabına kadar gelme şansını elde eden Uğur Kardaş, izleyiciler tarafından biyografisi ile merak konusu oldu. Türkiye'nin en popüler steak restoranlarından birisinde genç yaşına rağmen Executive Chef olarak görev alan Masterchef Uğur, doğup büyüdüğü Çanakkale'de ise bir dönem 'Uğur Chef'in Muftağı' ismiyle girişimde bulunmuştur. Peki, Masterchef Uğur kimdir? İşte, finalist isim hakkında bazı bilgiler
Masterchef Uğur Kardaş, final aşamasına eriştiği yarışmanın son akşamında biyografisi ile araştırılmaya başlandı. 'Okyanusu geçtim, derede boğulmaya hiç niyetim yok. Ben daha çok inanıyorum bu işe ve Masterchef ben olacağım' sözleriyle final akşamı ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seren Masterchef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.
Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur. Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.
Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duyan Masterchef Uğur, aynı zamanda motosiklet tutkusuna sahiptir.
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