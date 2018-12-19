Masterchef Uğur kimdir kaç yaşında?
Masterchef Uğur, 18 Aralık akşamı yayınlanan yarışmanın son bölümünde finale kalan isimlerden birisi olmasının ardından biyografisiyle merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef Uğur kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Mastechef Uğur, yarışmayı sıkı takip edenlerin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Genç yaşına rağmen mutfakta hünerli bir isim olan Uğur, Masterchef 2018'in ilk finalisti oldu.
Mutfağa küçük yaşından beri ilgisi olan Uğur, 22 yaşında. Bekar yarışmacılardan Uğur, idari yönetici olarak çalışıyor.
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