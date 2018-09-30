Masterchef Uğur kimdir?
Masterchef'in en hareketli yarışmacıları arasında yer alan Uğur, zaman zaman hareketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. En iyi olabilmek için mücadele eden isimler arasında yer alan Uğur, Masterchef'in olaylı isimleri arasında yer aldı. Peki, Masterchef Uğur kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen o isim hakkında bazı bilgiler
Masterchef Uğur, yemeğin hazırlanma aşaması, menü sunumunun gerçekleştirilme süreci gibi aşamalarda girdiği polemiklerle dikkat çeken isimler arasına girdi. Peki, Masterchef Uğur kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Mutfağa küçük yaşından beri ilgisi olan Uğur, 22 yaşında. Bekar yarışmacılardan Uğur, idari yönetici olarak çalışıyor.
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