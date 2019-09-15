MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Müge Güney kimdir?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği MasterChef Türkiye'ye yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Orhan Eren'in yarışma kadrosuna dahil olmasının ardından şimdi de Müge Güney MasterChef Türkiye'de yarışmaya başlayacak. Peki, MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Müge Güney kimdir?
Müge Güney'in kim olduğuna dair bilgiler, Müge Güney'in MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacı olmasının ardından gündem oldu. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Müge Güney hakkında merak edilen detaylar...
32 yaşındaki Müge Güney, İstanbul'da ikamet ediyor. Uluslararası Lojistik alanında eğitim alan Müge Güney, mesleğini kısa bir süre yaptıktan sonra hizmet sektörü alında faaliyet gösterdi.
MasterChef'in sezon başındaki elemelerinde Perunun meşhur bir sokak yemeğini yapan ve elemeleri geçen Müge Güney, 3'lü elemeler sonrası elenmiş ve son 12'ye kalan isimler arasında yer alamamıştı.
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