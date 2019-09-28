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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Yasin'den rüşvet iddiası! İşte MasterChef 21. bölüm fragmanı

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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Yasin'den rüşvet iddiası! İşte MasterChef 21. bölüm fragmanı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, pazar akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Kırmızı ve mavi takımın mücadele ettiği MasterChef'in yayınlanan 21. bölüm fragmanına Yasin'in "Geldi yanıma bana rüşvet teklif etti. İsmi Eda" sözleri damga vurdu. Rekabet devam ederken yarışmanın yeni bölümünde kaptanlık yarışında MasterChef'e yeni bir yarışmacı dahil olacak. Peki, MasterChef'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanı.

MasterChef Türkiye, 21. bölümü ile 29 Eylül Pazar akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak. MasterChef olmak için yarışmacıların mücadele ettiği programın pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, 'Balıklara fısıldayan adam' olarak anılan Bahri Pipala adında yeni bir yarışmacı dahil olacak. Yarışmacılar kaptanlık yarışında yeni bir mücadele verecek. İşte, MasterChef'in yeni bölüm fragmanı.

MASTERCHEF'TEN EN SON KİM ELENDİ?

Danilo'nun yaptığı Ravioli'ye en yakın tarifi ve tabağı çıkarmaya çalışan 4 yarışmacı, ellerindeki malzemelerle zamana karşı mücadele verdi. Gecenin sonunda 3 farklı jüri üyesinin tattığı Ravioli yemeğinden en başarılısı Batuhan'ın yemeği olarak seçildi.

Gecenin en iyi ikinci yemeği ise Güzide'nin Raviolisi seçildi.

Batuhan ve Müge'nin kaldığı eleme potasında, Batuhan'ın yemeği çok az bir farkla daha iyi seçildi. Böylece Müge, MasterChef hayallerine veda etmiş oldu.

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