MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde Yasin'den rüşvet iddiası! İşte MasterChef 21. bölüm fragmanı
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, pazar akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Kırmızı ve mavi takımın mücadele ettiği MasterChef'in yayınlanan 21. bölüm fragmanına Yasin'in "Geldi yanıma bana rüşvet teklif etti. İsmi Eda" sözleri damga vurdu. Rekabet devam ederken yarışmanın yeni bölümünde kaptanlık yarışında MasterChef'e yeni bir yarışmacı dahil olacak. Peki, MasterChef'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, MasterChef Türkiye 21. bölüm fragmanı.
MasterChef Türkiye, 21. bölümü ile 29 Eylül Pazar akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak. MasterChef olmak için yarışmacıların mücadele ettiği programın pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, 'Balıklara fısıldayan adam' olarak anılan Bahri Pipala adında yeni bir yarışmacı dahil olacak. Yarışmacılar kaptanlık yarışında yeni bir mücadele verecek. İşte, MasterChef'in yeni bölüm fragmanı.
MASTERCHEF'TEN EN SON KİM ELENDİ?
Danilo'nun yaptığı Ravioli'ye en yakın tarifi ve tabağı çıkarmaya çalışan 4 yarışmacı, ellerindeki malzemelerle zamana karşı mücadele verdi. Gecenin sonunda 3 farklı jüri üyesinin tattığı Ravioli yemeğinden en başarılısı Batuhan'ın yemeği olarak seçildi.
Gecenin en iyi ikinci yemeği ise Güzide'nin Raviolisi seçildi.
Batuhan ve Müge'nin kaldığı eleme potasında, Batuhan'ın yemeği çok az bir farkla daha iyi seçildi. Böylece Müge, MasterChef hayallerine veda etmiş oldu.
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