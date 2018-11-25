MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
MasterChef Türkiye'de heyecan fırtınası 26 Kasım Pazartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek. İlgiyle izlenen yarışma programı 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren yeni bölüm tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. İşte, MasterChef Türkiye 25. yeni bölüm tanıtım fragmanı...
Finale adım adım yaklaşan MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar arasındaki rekabet gün geçtikçe artarken, heyecan dolu yarışmanın yeni bölümü 26 Kasım'da ekranlarda olacak. Türkiye'nin en iyisi olmak için kıyasıya mücadelen eden yarışmacılar yeni bölümde de hünerlerini sergileyecek. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı...
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme adayları iki takım oyununu da kaybeden kırmızı takım yarışmacıları Esra, Uğur ve Meltem oldu. Eleme etabında ise yarışmacılar jüriyi mutlu edebilmek adına elinden geleni yaptı. Jürinin kararıyla bu hafta hayallerini veda eden isim Esra oldu.
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