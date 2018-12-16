MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! 31. bölümde neler olacak?
MasterChef Türkiye'de heyecan fırtınası 17 Aralık Pazartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek. İlgiyle izlenen yarışma programı 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren yeni bölüm tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. İşte, MasterChef Türkiye 31. yeni bölüm tanıtım fragmanı...
MasterChef Türkiye final haftası yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yarışmacılar arasındaki rekabet gün geçtikçe artarken, heyecan dolu yarışmanın yeni bölümü 17 Aralık'ta ekranlarda olacak. Türkiye'nin en iyisi olmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar yeni bölümde de hünerlerini sergileyecek. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı...
Burcu, Meltem, Kerem ve Uğur'un Türkiye'nin MasterChef'i olmak için kıyasıya yarışacağı final haftasının sonunda bir isim 100 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman da final haftasında heyecanın dozunun oldukça yüksek olacağını gösteriyor.
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