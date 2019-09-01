MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri kimlerdir? İşte MasterChef Türkiye jürileri hakkında tüm merak edilenler
TV8 ekranlarında bu sezon da ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kadar jüri üyeleri de dikkat çekiyor. Yarışmacılarla girdikleri diyaloglar ve yarışma içindeki hareketleriyle çok konuşulan jüri üyelerinin kimler olduğu, sevilen yarışma programını takip eden televizyonseverlerce araştırılıyor. Peki, MasterChef Türkiye jüri üyeleri kimler?
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri olarak son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Her biri alanında uzman olan jüri üyelerinin kim olduğu ve özel hayatı ise programın müdavimleri tarafından merak ediliyor. İşte, MasterChef Türkiye jürileri hakkında tüm merak edilenler...
MASTER CHEF TÜRKİYE JÜRİSİ HAKKINDA BİLGİLER
MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?
Bolulu Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.
DANILO ZANNA KİMDİR?
İtalya doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda’da Gastronomi okudu. Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
İstanbullu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.
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