Masterchef Türkiye son bölümde kim elendi?
Masterchef Türkiye bir eleme bölümünü daha geride bıraktı. Cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın üç günün yayınlanan Masterchef Türkiye'nin 8. bölümünde önce 3. ve 4. eleme adayları belirlendi, ardından potaya düşen isimler karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef Türkiye son bölümde kim elendi?
Masterchef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı yaşandı. Takım oyununu kaybeden takımdan dört kişi eleme potasına kaldı. Peki 21 Eylül Masterchef eleme adayları kim oldu? İşte, Masterchef Türkiye’nin son bölümünde yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de kaybeden takımın yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Dokunulmaz olan yarışmacıları şefler belirledi. İlk turda Atakan ve Zeynep, ikinci turda ise Kerem ve Ezgi eleme potasına kaldı. Peki, elenen kim oldu: Atakan mı, Zeynep mi, Kerem mi, Ezgi mi? Gecenin en iyi tabağı Zeynep'in oldu. İkinci olarak Kerem, potadan kurtulunca son ikiye Atakan ve Ezgi kaldı. Sadece tatlı yaptığı için sık sık eleştirilen Ezgi yarışmadan elendi.
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