MasterChef Türkiye'den kim elendi? MasterChef'in 44. bölümünde gergin anlar
MasterChef Türkiye yarışmasının ekranlara gelen 44. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımdan 4 ismin eleme potasına girdiği haftada, perşembe günü yapılan oylama ile bir yarışmacı MasterChef'ten elenerek hayallerine veda etti. Eleme anı öncesinde ise Eda ve Mustafa arasında tartışma yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye'den bu hafta kim elendi? İşte, merak edilenler.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, 7 Kasım Perşembe akşamı eleme oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yarışmanın jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu hafta eleme oyununda yarışmacılardan Ördek Bistayeea yapmalarını istedi. Eleme potasında yer alan 4 isim, mutfakta en güzel yemeği yapmak için adeta dakikalar ile yarıştı. Peki, MasterChef Türkiye'den 7 Kasım tarihinde hangi yarışmacı elendi? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
ELEME ÖNCESİ GERGİN ANLAR
Yarışmanın önceki bölümlerinde eleme potasına giren Eda, Güzide, Mustafa ve Suna, şeflerin talimatı ile mutfağa girdi. Yarışmada eleme oyunu öncesi Eda ile Mustafa arasında gerginlik yaşandı. Eda, Mustafa'nın kendisi ile alay ettiğini söyleyip sert ifadeler kullandı. Eda, tartışmada haksızlığa uğradığını ifade ederek, Mustafa konusunda Danilo Şef'e dert yandı.
7 KASIM MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
Gerginliğin ardından Danilo, Mehmet ve Somer Şef, yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakarak oylama bölümüne geçti.
En güzel yemeği yaparak eleme potasından çıkan ilk isim bu hafta Suna oldu. Suna eleme öncesi, "Vazgeçilmez olduğumu biliyorum" diyerek iddialı bir konuşma yaptı.
Eleme potasından çıkan bir diğer isim ise Güzide oldu. Heyecanlı anların ardından, yapılan oylama sonrası bu hafta en az oyu alarak MasterChef'ten elenen isim Eda oldu.
Eda 7 Kasım Perşembe akşamı MasterChef'e veda etti.
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