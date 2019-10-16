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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 23:48, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'den kim elendi? MasterChef stüdyosunda gergin anlar

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MasterChef Türkiye'den kim elendi? MasterChef stüdyosunda gergin anlar

Türkiye'nin en iyi aşçısı olabilmek için yarışmacıların ter döktüğü MasterChef yarışmasının ekranlara gelen 31. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın 7 farklı çeşit köfte yapmak için mutfağa girdiği yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden bir takım iki yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. Gecenin sonunda ise bir isim MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef Türkiye'den bu hafta kim elendi? Dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 16 Ekim Çarşamba akşamı 31. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, bir hafta daha yarışmada kalmak için mutfağa girdi. Son bölümde 2 yarışmacının eleme potasına girmesiyle, yeni bölümde 2 isim daha eleme riski ile karşılaştı. Peki, MasterChef'ten elenen yarışmacı kim oldu? İşte, MasterChef'in 31. bölümünde yaşananlar.

MEHMET ŞEF YİNE SİNİRLENDİ

MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu öncesi Mehmet Şef, yarışmacılara uyarılarda bulundu. Ekim ve Yasin'in aralarında konuşmasına sinirlenen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, "Şurda birşey dinlemeyi öğrenemediniz, yarışma bitecek neredeyse. Yapan yapar yapamayan yapamaz. " dedi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için mutfağa giren yarışmacılar 7 farklı köfte çeşiti yapmak için dakikalarla yarıştı. MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme potasından kurtulmak için bireysel dokunulmazlığa gitti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Uzakdoğu çorbası yapmak için mutfağa giden kırmızı takım, rakiplerine fark yaratmak için mücadele etti. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı alan isim Alican oldu.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Yarışmanın salı akşamı yayınlanan son bölümünde, Güzide ve Yekaterina eleme potasına giren isimler olmuştu.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ise, bireysel dokunulmazlığı alan Alican, eleme potasına gitmesi için Cemre'nin ismini söyledi. İkinci eleme adayı ise  oylamanın ardından Ekin oldu.

Eleme heyecanı 4 aday arasında yaşanacak. Elenen yarışmanın gecenin sonunda belli olacak.

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