MasterChef Türkiye'den kim elendi? MasterChef stüdyosunda gergin anlar
Türkiye'nin en iyi aşçısı olabilmek için yarışmacıların ter döktüğü MasterChef yarışmasının ekranlara gelen 31. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın 7 farklı çeşit köfte yapmak için mutfağa girdiği yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden bir takım iki yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. Gecenin sonunda ise bir isim MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef Türkiye'den bu hafta kim elendi? Dokunulmazlığı kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 16 Ekim Çarşamba akşamı 31. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, bir hafta daha yarışmada kalmak için mutfağa girdi. Son bölümde 2 yarışmacının eleme potasına girmesiyle, yeni bölümde 2 isim daha eleme riski ile karşılaştı. Peki, MasterChef'ten elenen yarışmacı kim oldu? İşte, MasterChef'in 31. bölümünde yaşananlar.
MEHMET ŞEF YİNE SİNİRLENDİ
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu öncesi Mehmet Şef, yarışmacılara uyarılarda bulundu. Ekim ve Yasin'in aralarında konuşmasına sinirlenen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, "Şurda birşey dinlemeyi öğrenemediniz, yarışma bitecek neredeyse. Yapan yapar yapamayan yapamaz. " dedi.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için mutfağa giren yarışmacılar 7 farklı köfte çeşiti yapmak için dakikalarla yarıştı. MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise eleme potasından kurtulmak için bireysel dokunulmazlığa gitti.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Uzakdoğu çorbası yapmak için mutfağa giden kırmızı takım, rakiplerine fark yaratmak için mücadele etti. MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı alan isim Alican oldu.
MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
Yarışmanın salı akşamı yayınlanan son bölümünde, Güzide ve Yekaterina eleme potasına giren isimler olmuştu.
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ise, bireysel dokunulmazlığı alan Alican, eleme potasına gitmesi için Cemre'nin ismini söyledi. İkinci eleme adayı ise oylamanın ardından Ekin oldu.
Eleme heyecanı 4 aday arasında yaşanacak. Elenen yarışmanın gecenin sonunda belli olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle