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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'den kim elendi? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım

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MasterChef Türkiye'den kim elendi? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım

İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye yarışmasında ilk eleme heyecanı gerçekleşti. Türkiye'nin önce gelen şeflerinin karşısına geçip rakiplerini eleyerek 14 kişilik yarışmacı kadrosuna dahil olan bir isim, dokunulmazlık kararının ardından yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Türkiye'den kim elendi? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, MasterChef Türkiye'den veda eden ilk isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve beğeni toplayan yemek yarışması MasterChef Türkiye 7. bölümü ile ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım, hazırladıkları menülerle dokunulmazlığı almak için mücadele etti. Dokunulmazlık kararının ardından ise, şeflerden geçer not alamayan ve galip gelemeyen bir kişi eleme potasına girerek yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Türkiye'den kim elendi? MasterChef'te hangi takım kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için mücadele etti. Hazırladıkları menülerle şeflerin onayını alan bir takım dokunulmazlığın sahibi oldu, diğer takımdan bir isim ise yarışmaya veda etti. MasterChef'in yeni bölümünde kırmızı takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı.

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Zanna gibi usta şeflerin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin 7. bölümünde ilk eleme yapıldı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede, dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım kendisini bu hafta garantiledi. Dokuzulmazlığı kaybeden mavi takımdan bir kişi ise MasterChef ve hayallerine gecenin sonunda veda edecek. Yarışmadan elenen isim ilerleyen saatlerde açıklanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE İLK HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLMUŞTU?

MasterChef Türkiye'nin 6. bölümü yine heyecanlı anlara sahne oldu. Mehmet Şef, yarışmacılardan dört çeşit yemek istedi. İlk takım oyununda gruplar, bakla çorbası, perde pilavı, islim kebabı ve kompostodan oluşan menüyle jüri karşısına çıktı.

TV8'de yayımlanan MasterChef'te Somer Şef, iki takımın yemeklerini değerlendirdikten sonra kazanan ekibi açıkladı. MasterChef Türkiye’nin ilk takım yarışını mavi takım kazandı.

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