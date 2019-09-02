MasterChef Türkiye'den kim elendi? İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım
İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye yarışmasında ilk eleme heyecanı gerçekleşti. Türkiye'nin önce gelen şeflerinin karşısına geçip rakiplerini eleyerek 14 kişilik yarışmacı kadrosuna dahil olan bir isim, dokunulmazlık kararının ardından yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Türkiye'den kim elendi? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, MasterChef Türkiye'den veda eden ilk isim...
TV8 ekranlarında yayınlanan ve beğeni toplayan yemek yarışması MasterChef Türkiye 7. bölümü ile ekranlara geldi. Yarışmanın son bölümünde, mavi takım ve kırmızı takım, hazırladıkları menülerle dokunulmazlığı almak için mücadele etti. Dokunulmazlık kararının ardından ise, şeflerden geçer not alamayan ve galip gelemeyen bir kişi eleme potasına girerek yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef Türkiye'den kim elendi? MasterChef'te hangi takım kazandı?
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için mücadele etti. Hazırladıkları menülerle şeflerin onayını alan bir takım dokunulmazlığın sahibi oldu, diğer takımdan bir isim ise yarışmaya veda etti. MasterChef'in yeni bölümünde kırmızı takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı.
MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Zanna gibi usta şeflerin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin 7. bölümünde ilk eleme yapıldı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede, dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım kendisini bu hafta garantiledi. Dokuzulmazlığı kaybeden mavi takımdan bir kişi ise MasterChef ve hayallerine gecenin sonunda veda edecek. Yarışmadan elenen isim ilerleyen saatlerde açıklanacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE İLK HANGİ TAKIM BİRİNCİ OLMUŞTU?
MasterChef Türkiye'nin 6. bölümü yine heyecanlı anlara sahne oldu. Mehmet Şef, yarışmacılardan dört çeşit yemek istedi. İlk takım oyununda gruplar, bakla çorbası, perde pilavı, islim kebabı ve kompostodan oluşan menüyle jüri karşısına çıktı.
TV8'de yayımlanan MasterChef'te Somer Şef, iki takımın yemeklerini değerlendirdikten sonra kazanan ekibi açıkladı. MasterChef Türkiye’nin ilk takım yarışını mavi takım kazandı.
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